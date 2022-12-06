Genç raketler altın madalya için İtalya’ya gidiyor
Kocaeli’de kamp yapan Masa Tenisi U13 Milli Takımı, İtalya’da düzenlenecek olan Akdeniz Kupası'nda (International Transalpine Trophy Edition & Mediterranean Cup) altın madalya kazanabilmek için yola çıkıyor
Masa Tenisi U13 Milli Takımı'nda yer alan sporcular Görkem Öçal, Kenan Eren Kahraman, Nil Başaran ve Buse Koçak, İtalya’nın Biella şehrinde düzenlenecek olan Akdeniz Kupası öncesinde Kocaeli’de hazırlık kampı yaptı. Derince Şehit Er Kaan Arlı Spor Salonu’nda bir araya gelen milli sporcular, Milli Takım Antrenörü Yasemin Çepnioğlu yönetiminde 3 gün boyunca raket sallayıp, ter döktü. Kampın tamamlanmasının ardından İtalya’ya gidecek olan sporcular, İtalya'dan altın madalyayla dönerek Türkiye’yi gururlandırmayı hedefliyor.
Yasemin Çepnioğlu: “En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışmak”
Verimli bir kamp geçirdiklerini aktaran Yasemin Çepnioğlu, “İtalya’nın Biella kentinde düzenlenecek olan U13 Akdeniz Kupası için milli takımımızla 3 Aralık tarihinde toplandık ve onları motive etmek için hazırlık kampına başladık. Takımımızın dereceli, Türkiye’nin en iyi sporcuları, başarılı sporcularıyla yola çıkacağız. Amacımız orada şampiyon olarak ülkemizi gururla temsil etmek ve ülkemize altın madalyayla geri dönmektir. Sporcularımızla keyifli ve bir o kadar da verimli bir kamp geçirdik. Bundan sonra tek amacımız onları daha üst başarılara götürmek. Ülkemizde birçok derece alan çocuklarımızın, şimdi de ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. En büyük hedefimiz küçüklerde, miniklerde, yıldızlarda, gençlerde ve büyüklerde birçok derece almak ve olimpiyatlarda yarışmak” dedi.
“Şampiyon olup döneceğiz”
6 senedir masa tenisi sporuyla ilgilendiğini söyleyen milli sporcu Kenan Eren Kahraman, “Yayınlanan tarihlerde Türkiye şampiyonası oldu. Orada ilk ikiye girenler İtalya’ya gidecekti. Biz dereceye girdik. Çok gururluyum, mutluyum. Kendime güveniyorum, ekip arkadaşlarıma güveniyorum. Şampiyon olup döneceğiz inşallah. Aileme ve antrenörlerime bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.
Milli sporcular, diğer minik sporculara başarıya ulaşmaları için neler yapmaları gerektiğini de anlattı.
06 Ara 2022 - 10:50 - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.