8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin ‘ Emniyet Mahrem Yapılanmasında’ faaliyet gösteren hücre üyelerinin tespiti için geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 örgüt üyesini belirledi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen FETÖ üyelerinin yakalanması için operasyonun düğmesine basan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla ve Afyonkarahisar’da 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenin de olduğu 22 FETÖ/PDY üyesi gözaltına alındı.

Baskında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Hücre üyelerinin emniyetteki ifade işlemlerine başlanırken, 2 firari FETÖ mensubunun yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.