Otomobil bariyerlere çarpıp yan yatmıştı, kaza anı kameraya yansıdı

Çiftlik Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde dün meydana gelen kazada, H.D. idaresindeki 54 LC 006 plakalı otomobil, beton bariyerlere çarparak yan yatmıştı. Otomobil içinde sıkışan sürücü H.D., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sürücü H.D.'nin yaralandığı, otomobilin ise hurdaya döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptığı ve yan yattığı görülüyor.