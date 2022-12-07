Kavga eden guruba biber gazlı müdahale

Olay, İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek ayırıldı. Hayrete düşüren anlar ise anbean vatandaşın kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.