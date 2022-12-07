İzmit Körfezi’nde dip çamuru katliamı

Karamürselli balıkçılar, geceleri İzmit Körfezi Osmangazi Köprüsü’nün bulunduğu açıklarda avlanmak için açılırken, Altınova Hersek mevkisindeki Sefine Tersanesi’nin dip çamurunu taşıyan gemilerin engeliyle karşılaştıklarını belirtti. Ağlarını denize bırakan balıkçılar, bünyesinde Kolin İnşaat’ı da bulunduran Koloğlu Holding’e ait Sefine Tersanesi’nden aldığı dip çamurunu denize bırakan gemilerin, ağlarına zarar verdiğini, limana eli boş döndüklerini söyledi.

GECE DÖKÜM YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait uçağın gece uçuş yapamaması nedeniyle gemilerin dip çamurunu geceleri denize boşalttığını, sabaha kadar gemilerin mekik dokuyarak 500 metre açığa çamuru boşalttığını ifade eden balıkçılar, gerekli şikayette bulunmalarına rağmen bir işlem yapılmadığını belirtti. Yönetmeliğe göre dip çamurunun dökülecek alanların belli olduğunu açıklayan balıkçılar, gündüz boşaltma yapılması durumunda denizde kirlilik yaşandığını ve bu nedenle ceza yazılmaması için geceleri boşaltma yapıldığını ifade etti.

DİP ÇAMURU DÖKÜMÜ ENGELLENSİN

Sanayi, kent, tersane ve limanların baskısıyla müsilaj sıkıntısının yaşandığı İzmit Körfezi’nin korunması gerektiğini vurgulayan balıkçılar, gecenin karanlığında yasalara uygun yapılmayan dip çamuru dökümünün engellenmesini istedi. Dip çamurunun Tuzla açıklarındaki alana dökülmesi gerektiğini öğrendiklerini ifade eden balıkçılar, 6 ay önce gemilerin dip çamurunu Çınarcık açıklarına götürdüğünü, son 3 aydır ise tersanenin 500 metre açığına boşalttığını söyledi. Balıkçılar, dip çamuru nedeniyle dip balıklarının yaşam alanlarının etkilendiğini, ağlarının zarar gördüğünü anlattı.

HAVA KARARINCA GEMİLER HAREKET EDİYOR

Karamürselli balıkçılar ilgili kurumları uyarmalarına ve gerekli şikayetleri yapmalarına rağmen hiçbir işlem yapılmadığını ve 6 aydır bu çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Denize bıraktığı ağları parçalanan Karamürselli balıkçı Mehmet Özgür, “6 ay önce deniz dip çamurunu taşıyan gemiler bu çamurları tahminimizce Çınarcık çukuruna götürüyordu. Onlar gece gündüz çalışıyordu. Fakat son 3 aydır başka bir firma bu işi yapmaya başladı. Bu firmanın bizim gördüğümüz iki gemisi var. Bunlar sadece gece çalışıyor. Hava kararınca gemiler hareket ediyor. Bunlar gündüz çalışmıyorlar. Ve yasa dışı olmasına rağmen denizin hemen 500 metre ilerisine boşaltım yapıyorlar. Ağlarımızın üstüne bu pis çamurları ve taşları döküyorlar” dedi.

BURADA BİR DENİZ KIYIMI VAR

40 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Mehmet Özgür, “40 seneden beri buraya gelip ağ atmaktayım. Bizim Karamürsel’de balık olmadığı için buraya geliyoruz. Bir saat yol geliyoruz. Ve burada bir deniz kıyımı var. Kıyıdan aldıkları çamuru açığa boşaltıyorlar. Boşalttıkları yerde dip balığına hasar veriyorlar. Buna bir önlem alınmasını istiyoruz biz. Ağlarımız çamur altında kalıyor. Bu çamurun yasal olarak Çınarcık çukuruna boşaltılması gerekiyor. Ama görevliler ilgilenmiyor ve çamuru buraya açığa atıyor. Ağlarımız parçalanıyor” diye konuştu.

KİME ŞİKAYET EDERSENİZ EDİN

Mehmet Özgür ilgili kurumların yanı sıra şirkete de şikayetlerini belirttiklerini ifade ederek, aldıkları cevabı ise şöyle açıkladı:

“Ben denizde kaç sefer hafriyatın altında ağımı bıraktım. Liman başkanlıklarına müracaat ettim. Kocaeli’yi aradım. İlgilenme sahamız dışında dediler. Yalova’ya yönlendirdiler. Yalova’ya gittik. ‘Resim yollayın bize’ dediler. Peki bunun ilgilenmesini biz mi yapacağız; bakanlık veya bu liman başkanlıkları mı yapacak? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Biz bu şirket sahibine de, şirket sahibine de gittik. Bize dediler, ‘İstediğiniz birime şikayet edebilirsiniz. Kime şikayet ederseniz edin’ diye bize bilgi verdiler.”

MÜSİLAJ PROBLEMİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi’nde yoğun bir şekilde müsilaj problemi yaşanmış ve bu felaket sonrası 4 Kasım 2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmişti. Marmara Belediyeler Birliği de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte, 22 maddelik “Marmara Denizi Eylem Planı” hazırlayarak harekete geçmişti. Konunun uzmanları ise daha önce Marmara Denizi'ndeki Çınarcık çukuru gibi çukurlara dökülen atıkların, günümüzde sorun oluşturduğu için denizden çıkarılan sedimentin tekrar denize dökülmesi yaklaşımının yanlış olduğunu, karada uygun eski bir maden sahası gibi bir yere uygun şekilde taşınarak buralarda bertaraf edilmesinin uygun olacağını vurguluyor.