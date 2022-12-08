Eşine refakatçi olarak giderken canından oldu
Derince D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken 2 aracın kendisine çarpması sonucu yola savrulan 76 yaşındaki Mustafa Turgut olay yerinde yaşamını yitirdi. Turgut’un Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yatmakta olan eşinin yanına refakatçi olarak gitmek isterken kaza geçirdiği öğrenildi
Alınan bilgiye göre Derince Yavuz Sultan Mahallesi mevkiinde bir kişi üst geçidin altında, yaya geçidi olmayan yerde karşıdan karşıya geçmek istedi. Şahıs, yaya olarak orta şeride geçtiği esnada 41 ALV 992 plakalı bir aracın çarpmasıyla sol şeride savruldu. Olay yerinden uzaklaşan aracın plakası ise yola düştü. Sol şeride savrulan yayaya bu kez S.B. idaresindeki 41 AAH 587 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yayanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Sürücü S.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cuma günü toprağa verilecek
Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda yapılan otopsi işlemlerinde isminin Mustafa Turgut (76) olduğu ve Körfez Yarımca Hacıosman Mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi. Eski Yarımca Belediyesi’nden emekli olan ve sabah saatlerinde Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yatmakta olan eşinin yanına refakatçi olarak gitmek isterken kazanın meydana geldiği öne sürüldü. Tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen 4 çocuk babası Turgut’un cenazesi Cuma günü öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.
08 Ara 2022 - 12:58 - Asayiş
Muhabir Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.