Protokol o düğüne akın etti!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in oğulları Aras’ın sünnet töreni için yurt genelinden İzmit’e yoğun ziyaretçi akını yaşandı. Aras Hürriyet için Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleştirilen sünnet töreni, bu akşam saat 19:00’da başladı. Aras’ın özel gününe çok sayıda protokol akın etti. Törende bir konuşmasını yapan Fatma Kaplan Hürriyet davete icabet eden herkese teşekkürlerini sunarak şunları söyledi; "Davetimizi kırmayan teşrif eden tüm dostlarımız sevenlerimiz bizi kırmayarak gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim oğlan bayağı büyüdü. Aslında 2 sene önce yapacaktık ama pandemi olunca yapamadık. Askere gitmeden yapalım dedik. Aslında niyetimiz yoktu ama oğlumuz deyince dedim ileride benden hesap sormasın. Bir düğün bir yemekle tüm sevenlerimiz ile bir araya gelelim. Hem sohbet edelim hem de oğlumuzun gönlü olsun dedik. Kentimizde her zaman bu kadar güçlü protokol olmuyor” dedi.

YOĞUN KATILIM

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Meclis Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Konya Tuzluca Belediye Başkanı Nurettin Akdoğan, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Yalçın Arslan, EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Naro Başkanı Mehmet Gül, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Türk İş Bölge Başkanı Yakup Yıldız, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, DTO Meclis Başkanı İbrahim Aracı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İş insanı Ömer Faruk Başaran, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya, ilçe başkanları katıldı.

"YARINLARDA HEP BİRLİKTE"

Törende konuşan CHP Meclis Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Ben bu düğüne şu anda mecliste bütçe görüşmelerinde olan ama kalbi burada olan bütün milletvekillerimizin ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Bizler burada kendi evladımızın sünnet törenine ev sahipliği yapıyormuş gibi hissediyoruz. Güzel günlerde iyi günlerde, aydınlık günlerde Aras'ın büyüyeceği yarınlarda hep birlikte olmayı arzu ediyoruz."

"MECLİSİN GÖZ BEBEĞİ"

Özel’in ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Aslında ben yakın bir komşumun sünnet törenine geldim. Fatma Hanımla uzun yıllar mecliste birlikte mücadele ettik, mecliste birlikteydik. Meclisin göz bebeğiydi. Şimdi de Kocaeli'nin, İzmit'in göz bebeği. Sevgili Aras'ın yolu bahtı açık olsun. İnşallah düğününde de birlikte oluruz." dedi.

" MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYACAĞIZ "

Ağbaba’dan sonra konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Başkanımız sürekli olarak davet etti ama bir türlü fırsat olmadı. Zaten 2 yıl pandemi ile geçti. Pandemi haricinde de mecliste çoğunlukla kongrelere gidiyor. Böyle rahat bir süremiz olmadı ama. İnşallah bundan sonra görülüyor ki mecliste de çoğunluğu hep beraber elde edeceğiz. Allah damatlığını göstersin inşaallah."

"EVLENDİRECEĞİZ İNŞALLAH"

Son olarak konuşan TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, “Hoşgeldiniz demek istiyorum. Biz de ev sahibiyiz doğru. Ben Arasa küçükken küçük panda derdim. Uzun zamandır görmedim ama kocaman adam olmuş. Tabii biraz da geç kaldı. Olsun biz bir prova yapıyoruz yakında evlendireceğiz inşallah. Düğününü birlikte yaparız."