Futbolcunun kardeşini darp ettiler!

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Orta sahada ve tribünlere yakın bir bölgede yaşanan itiş kakışın ardından ortam hayli gerildi. Alikahyaspor’da forma giyen Emircan’a edilen ağır küfürler maçı izleyen futbolcunun ailesinin tepkisine neden oldu. Büyüyen olayların ardından Emircan’ın 17 yaşındaki kardeşi darp edildi. Olay yerine gelen emniyet mensupları tartışmanın büyümesine engel olmaya çalıştı, Emircan’ın kardeşi hastaneye götürüldü. Ardından Başiskele Polis Karakolu’na giden Demir ailesi şikayetçi oldu.

Alikahyaspor: Peşini bırakmayacağız

Alikahyaspor Kulübü, futbolcuları Emircan’ın kardeşi M.D.’nin darp edilmesi ile ilgili sert bir açıklama yayınladı.

NE ACIDIR Kİ

Alikahyaspor olarak 2022-2023 Sezonu Kazım Çakıroğlu Süper Amatör Ligi’nde verdiğimiz mücadele karşısında ne deplasmanda ne de evimizde hiçbir olaya müsaade etmeden, münferit olayların bile olmasına engel olmuş bir takım olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Ne acıdır ki, Köseköy Ateşspor deplasmanında yaşamış olduğumuz rezil ötesi olaylar karşısında tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.

SADECE KINAMIYORUZ

Tribünde annesi ve babası ile maç seyreden, edilen küfür ve hakaretlere rağmen tepki göstermeyen genç taraftarımız M.D. ile babasına yapılan vahşi saldırıyı sadece kınamıyoruz, durumu büyük bir rezalet ve tribün terörü olarak görüyoruz. Futbola ve spora kara bir leke süren bu olay, münferit bir olay olarak görülemez çünkü yanında annesi olan bir genç çocuğa 100 kişi ile saldırı ancak ve ancak korkakların işidir!

GEÇMİŞ OLSUN

Saha içerisinde emniyeti sağlayan memur arkadaşların yaşanan rezil olayları tel örgü arkasından seyretmesini de üzülerek karşıladık. Darp edilen Muhammet Demir ve babası İlhan Demir hastaneye kaldırılmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken bu vahim olayların faillerinin biran önce yakalanmasını diliyor, Alikahyaspor Kulübü olarak olayın peşini bırakmayacağımızı da kamuoyuna bildiriyoruz!

Köseköy Ateşspor: Bizler de üzgünüz

Köseköy Ateş Spor Kulübü Yönetimi yaptığı açıklama ile Alikahyaspor maçında yaşanan olayların münferit olduğunu ifade etti ve yaşananların kendilerini de üzdüğünü belirtti.

BİREYSEL BİR OLAYDIR

Sahamızda oynadığımız Alikahyaspor müsabakasının son dakikalarında tribünde bizim de istemediğimiz olaylar meydana gelmiştir. Bu olay bireysel bir olaydır. Kulüp yönetimi olarak bizleri de çok üzmüştür. Alikahyaspor yönetimini ve oyuncularını en iyi şekilde ağırladığımızı düşünüyoruz.

MAÇTAN SONRA TEBRİK ETTİK

Tribünde olan bireysel bir olay bizim camiamıza mal edilmemelidir. Zaten saha içerisinde en ufak bir olay yaşanmamıştır. Maç sonunda yönetim olarak rakip soyunma odasına giderek galibiyetlerinden dolayı kendilerini tebrik edip tatlı ikramında bulunduk, güzel bir şekilde uğurladık. Bu tatsız olaydan dolayı spor camiasından özür diliyoruz.