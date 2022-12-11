Futbolcunun kardeşini darp ettiler!
Süper Amatör Lig A Grubu’nda Köseköy Ateşspor ile Alikahyaspor, Köseköy Yakup Altun Stadı’nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını Köseköy ekibi 2-0 önde tamamlasa da Alikahyaspor inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak Sami, Gürkan ve Berkant’ın golleri ile 3-2 kazanmasını bildi. Ancak gol düellosu şeklinde geçen maçta yaşanan çirkin olaylar maçın önüne geçti
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Orta sahada ve tribünlere yakın bir bölgede yaşanan itiş kakışın ardından ortam hayli gerildi. Alikahyaspor’da forma giyen Emircan’a edilen ağır küfürler maçı izleyen futbolcunun ailesinin tepkisine neden oldu. Büyüyen olayların ardından Emircan’ın 17 yaşındaki kardeşi darp edildi. Olay yerine gelen emniyet mensupları tartışmanın büyümesine engel olmaya çalıştı, Emircan’ın kardeşi hastaneye götürüldü. Ardından Başiskele Polis Karakolu’na giden Demir ailesi şikayetçi oldu.
Alikahyaspor: Peşini bırakmayacağız
Alikahyaspor Kulübü, futbolcuları Emircan’ın kardeşi M.D.’nin darp edilmesi ile ilgili sert bir açıklama yayınladı.
NE ACIDIR Kİ
Alikahyaspor olarak 2022-2023 Sezonu Kazım Çakıroğlu Süper Amatör Ligi’nde verdiğimiz mücadele karşısında ne deplasmanda ne de evimizde hiçbir olaya müsaade etmeden, münferit olayların bile olmasına engel olmuş bir takım olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Ne acıdır ki, Köseköy Ateşspor deplasmanında yaşamış olduğumuz rezil ötesi olaylar karşısında tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.
SADECE KINAMIYORUZ
Tribünde annesi ve babası ile maç seyreden, edilen küfür ve hakaretlere rağmen tepki göstermeyen genç taraftarımız M.D. ile babasına yapılan vahşi saldırıyı sadece kınamıyoruz, durumu büyük bir rezalet ve tribün terörü olarak görüyoruz. Futbola ve spora kara bir leke süren bu olay, münferit bir olay olarak görülemez çünkü yanında annesi olan bir genç çocuğa 100 kişi ile saldırı ancak ve ancak korkakların işidir!
GEÇMİŞ OLSUN
Saha içerisinde emniyeti sağlayan memur arkadaşların yaşanan rezil olayları tel örgü arkasından seyretmesini de üzülerek karşıladık. Darp edilen Muhammet Demir ve babası İlhan Demir hastaneye kaldırılmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken bu vahim olayların faillerinin biran önce yakalanmasını diliyor, Alikahyaspor Kulübü olarak olayın peşini bırakmayacağımızı da kamuoyuna bildiriyoruz!
Köseköy Ateşspor: Bizler de üzgünüz
Köseköy Ateş Spor Kulübü Yönetimi yaptığı açıklama ile Alikahyaspor maçında yaşanan olayların münferit olduğunu ifade etti ve yaşananların kendilerini de üzdüğünü belirtti.
BİREYSEL BİR OLAYDIR
Sahamızda oynadığımız Alikahyaspor müsabakasının son dakikalarında tribünde bizim de istemediğimiz olaylar meydana gelmiştir. Bu olay bireysel bir olaydır. Kulüp yönetimi olarak bizleri de çok üzmüştür. Alikahyaspor yönetimini ve oyuncularını en iyi şekilde ağırladığımızı düşünüyoruz.
MAÇTAN SONRA TEBRİK ETTİK
Tribünde olan bireysel bir olay bizim camiamıza mal edilmemelidir. Zaten saha içerisinde en ufak bir olay yaşanmamıştır. Maç sonunda yönetim olarak rakip soyunma odasına giderek galibiyetlerinden dolayı kendilerini tebrik edip tatlı ikramında bulunduk, güzel bir şekilde uğurladık. Bu tatsız olaydan dolayı spor camiasından özür diliyoruz.
11 Ara 2022 - 09:41 - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.951.174 gösterim gerçekleşti.
PERSONEL ALINACAKTIR
Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.0536 605 84 87
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09
PERSONELLER ARANIYOR
AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır. *Öğrenci de olabilir. TEL:...
FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ
FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe TE1: 0262 373 41 73 TEL2: 0545 390 41 61
KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE
SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey EKONO...
Firmamıza CNC OPERATÖRÜ aranmaktadır.
Firmamıza CNC OPERATÖRÜ aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41
MOTORLU KURYE ARANIYOR
MOTORLU KURYE ARANIYOR...
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.