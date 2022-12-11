- 11 Ara 2022 - 12:17

498 yıldır ibadete açık

İzmit ilçesinde Mimar Sinan tarafından 1524 yılında inşa edilen, 1776 yılındaki depremde zarar görüp 1872 yılında yeniden yaptırılan Abdüsselam Camii (İmaret Camii), tarihi dokusu ve manevi iklimiyle vatandaşların ibadet ettiği mekanlar arasında yer alıyor

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Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Abdüsselam Camii (İmaret Camii), Kanuni Sultan Süleyman döneminde Defterdar Abdüsselam Çelebi tarafından 1524 yılında Mimar Sinan’a yaptırıldı. Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden olduğu bilinen caminin duvarları ve minaresi ilk kurulduğu dönemin özelliğini yansıtıyor. 1776 yılında meydana gelen depremde zarar gören cami, 1872 yılında Altıncıoğlu Hatice Hanım tarafından çatılı olarak yeniden yaptırıldı.

"Cemaatimiz huzur içinde namazını eda etmektedir"
Caminin eski imamı İsmail Eroğlu, "Camimiz, eski ismiyle Abdüsselam Camii olarak bilinir. Cami, İzmit’teki Yeni Cuma Camii’nin inşası sırasında arta kalan malzemeleriyle yapılmıştır. Küçük bir mescidimiz var. Maneviyatı bol olan bu camimizin içerisinde bütün cemaatimiz huzur içinde namazını eda etmektedir. Ancak bütün mescitlerde olduğu gibi bizim camimizde de gençlerimiz az da olsa geliyor. Gençlerimizin camilere gelmelerini teşvik etmek için gerek görevlilerin gerekse anne babanın onları teşvik etmesi lazım" dedi.

"Küçük, şirin tarihi yapıda bir cami"
Hüseyin Altıntaş isimli vatandaş, "İmaret Camii, İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde Kolordu mevkiinde bulunan küçük, şirin, eski, tarihi yapıda bir camidir. Mahalleliler ibadetlerini burada yapıyor. Bu bölgede yaşayan yaşlı kesimin ibadet ettiği bir cami. Biz de fırsat buldukça cuma namazlarına, namazlara gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

11 Ara 2022 - 12:17 - Gündem

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