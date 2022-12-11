Türkiye’nin ilk armadillo yavrusu
Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde, Türkiye’nin ilk armadillo doğumu 3 buçuk ay önce gerçekleşti. Annesinin ilgilenmediği yavruyu görevliler elleriyle besledi
Dünya üzerinde 21 türü bulunan ve Güney Amerika’ya özgü hayvan türleri olan armadillolar, Türkiye’de sadece Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda bulunuyor. Yetkililer, parktaki armadillo çiftinden 3 buçuk ay önce sevindirici bir haber aldı. Türkiye’nin ilk armadillo yavrusu hayata gözlerini açtı ancak doğan yavruyla anne ilgilenmedi. Bunun üzerine yetkililer, yavruyu ebeveynlerinin yanından alarak gelişimi için elle beslemeye başladı. 2 ay boyunca yetkililer tarafından sütle beslenen yavru, daha sonra yetkililerden bağımsız bir şekilde beslenmesini sağlamaya başladı. 3 buçuk aylık olan yavru, şu an ise kendisi için özel olarak hazırlanan barınakta yaşamını sürdürüyor.
“Ana besin ögeleri böceklerdir”
Armadilloların Güney Amerika’ya özgü hayvanlar olduğunu söyleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Biyoloğu Pınar Çağtaş, “Dünya üzerinde 21 tür armadillo türü vardır. Bizdeki türü büyük kıllı armadillo. Türkiye’de bu hayvanlar sadece Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde bulunuyor. Armadillolar gececi hayvanlardır. Gündüzleri dinlenirler, uyurlar. Geceleri aktif olurlar. Ana besin ögeleri böceklerdir. Bunun yanı sıra yazın böcek popülasyonu yüksek olduğu için böceklerle, kışın meyve ve sebze de tüketirler. Yani hem etçil hem otçullar ama ana besin ögeleri, sevdikleri yiyecek böceklerdir. Toprağı kazma yönünde tam bir ustalar. Çok iyi toprak kazarlar ve yuvalarını da toprak altına yaparlar. Aynı zamanda sevdikleri bu böceklere de toprağı kazarak ulaşırlar” dedi.
“Yavrunun beslenmesini desteklemek istedik, elle beslemeye başladık”
Hayvanat bahçesinde bulunan armadillolar hakkında bilgi veren Çağtaş, “Erkek armadillomuz şu an 9 yaşında. Kendisi 2013 yılında Almanya’dan geldi. Dişi armadillomuz ise 7 yaşında. O da Polonya’dan geldi. Kendilerinden 3 buçuk ay önce sevindirici bir haber aldık. Türkiye’nin ilk ve tek armadillo yavrumuz dünyaya geldi. Yavrumuz doğduğu zaman biz 3 gün boyunca gözlem yaptık. Annenin yeterli ilgiyi göstermediğini fark ettik. 3 gün sonra yavrunun beslenmesini desteklemek istedik. Aldığımızda 135 gramdı ve gayet sağlıklı bir yavruydu. Daha sonra elle beslemeye başladık. Kendisine uygun bir süt formülü oluşturduk ve onunla besledik. 2 ay boyunca sütle beslendi. Daha sonra ise yavaş yavaş katı gıdaya geçirmeye başladık. Şu anda 3 buçuk aylık oldu. Tamamen katı gıdayla besleniyor ve beslenmesi artık bizden bağımsız olarak devam ediyor. Kendisine ait özel olarak oluşturduğumuz barınakta yaşamını sürdürüyor. Şu an gayet mutlu. Armadillolar genellikle yalnız yaşayan hayvanlardır. Sadece çiftleşmek için bir araya gelirler. Öyle aile bağları olan bir tür olmadığı için biz de yavruyu şu anda ayrı tutuyoruz ve ona uygun hazırladığımız barınakta bakımına devam ediyoruz. Sonrasında aileyle birleştirme gibi bir durumumuz olmayacak” diye konuştu.
11 Ara 2022 - 14:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.