Fırtına vurdu, facianın eşiğinden dönüldü
Kocaeli’de şiddetli fırtına neticesinde 7 katlı binanın çatısında bulunan kaplama levhaları aşağıya düştü. Levhalar aşağıda bulunan otoparkın boş kısmına düşerken olayda yaralanan olmadı
Olay, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Meteorolojinin uyarılarından sonra şiddetli fırtına Gebze’de etkili oldu. 7 katlı bir binanın çatısındaki 4 adet çatı kaplama levhası fırtınadan dolayı aşağıda bulunan otopark alanına düştü. Aniden gelen sesle korkulu dakikalar yaşayan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Otoparkın işletmecisi tarafından apartmana yakın konumda bulunan tüm arabalar o noktadan uzaklaştırıldı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken otoparkta bulunan arabalardan herhangi birisi de zarar görmedi. Çatıda diğer parçaların düşmemesi için çalışma yapılırken yeni bir facianın meydana gelmemesi için polis ekipleri bir süreliğine bölgeyi trafiğe kapattı. Tehlikenin giderilmesinin ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.
Bir anda çatının düştüğünü görünce şaşırdıklarını ve sonra itfaiyeyi aradıklarını söyleyen otopark işletmecisi Oğuzhan Ayvazoğlu, “Bir ses duyduk. Direkt olarak boş alana çatı düştü. Hemen araçları boşalttık bölgeden ve itfaiyeyi aradık. Burası otopark. Herhangi bir can kaybı veya herhangi bir araçta hasar olmadı” dedi.
12 Ara 2022 - 09:13 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.