- 12 Ara 2022 - 09:32

Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Çayırova ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Büyütmek için resme tıklayın

E.C'nin kullandığı 34 FAB 188 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Ali Haydar Efendi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan D.K, yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
# otomobil, sağlık, polis, yaralı

12 Ara 2022 - 09:32 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.936.383 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı mask
Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Fırtına vurdu, facianın eşiğinden dönüldü mask
Fırtına vurdu, facianın eşiğinden dönüldü
Kontrolden çıkan otomobil takla attı mask
Kontrolden çıkan otomobil takla attı
8 katlı binada korku dolu anlar mask
8 katlı binada korku dolu anlar
Türkiye’nin ilk armadillo yavrusu mask
Türkiye’nin ilk armadillo yavrusu
498 yıldır ibadete açık mask
498 yıldır ibadete açık

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL