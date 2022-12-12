- 12 Ara 2022 - 10:12

Artan hastalıklar nöbetçi eczanelerde kuyruk oluşturdu

Kocaeli'de artan hastalıklar sebebiyle nöbetçi eczanelerde uzun kuyruklar oluşuyor

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Kocaeli’de son bir haftada hastalıkların artması, eczanelerde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle hem hastane hem de eczanelerde vatandaşlar dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı. Özellikle gribal enfeksiyon belirtilerinden şikayetçi olan vatandaşlar, çevrelerinde de çok sayıda hasta olduğunu ve bir tür salgın olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Kentin merkezi olan İzmit ilçesindeki nöbetçi eczane sayısı ise vatandaşlar tarafından yetersiz bulundu.

"Bu sene hasta olduğum gibi hasta olduğumu hiç hatırlamıyorum"
Bir haftadır rahatsız olduğunu belirten Deniz isimli vatandaş, "Bundan bir hafta önce göz rahatsızlığıyla gelmiştim. Gözümdeki enfeksiyon sanırım boğazıma yayıldı. Daha sonra gelip acile göründüm. İki gündür uyuyamıyorum. Her tarafım ağrıyor ve soğuk soğuk terliyorum. Eczanelerde de sıra gelmiyor. Daha önce başka bir eczaneye gittiğimde de kuyruktan giriş bile yapamadık. Şu anda da kuyruk bekliyoruz zaten. Antibiyotik yazıldı. Bu sene hasta olduğum gibi hasta olduğumu hiç hatırlamıyorum. Bence nöbetçi eczane sayısı yetersiz. Özellikle şehir içinde, merkeze yakın eczaneler çok yoğun. Zaten hastayım, uyuyamadığım için geldim. Şurada daha ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. Belki 40 dakika - 1 saat daha bekleyeceğim. Bir tane nöbetçi eczane Derince'ye veriliyor bir tane İzmit’e veriliyor. Kocaeli gibi büyük bir şehre çok az olduğunu düşünüyorum" dedi.
# Deniz, Vatandaşlar

12 Ara 2022 - 10:12 - Sağlık

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