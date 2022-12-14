- 14 Ara 2022 - 09:49

Erteleme kararına rağmen greve çıktılar

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla grevin 60 gün süreyle ertelendiği Bekaert Kocaeli fabrikasında çalışan 400 işçi greve çıktı

+1
Büyütmek için resme tıklayın

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, İzmit ve Kartepe ilçelerinde bulunan fabrikalarda işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sebebiyle grev yapacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işçilerin grev kararı 'milli güvenliği bozacak nitelikte' olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti. Yasağa rağmen Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Bekaret İzmit fabrikası önünde toplandı. 400 işçi alkış ve sloganlar eşliğinde pankartlar ile greve çıktı. İşçiler eylemlerine yağmura rağmen devam etti. Polis ekipleri ise bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Basın açıklamasında bulunan Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Bekaert, Belçika menşeli bir firmadır ve yıllardır burada toplu sözleşme yapıyoruz. Buraya yapmadığımız iyilik kalmadı, yapmadığımız destek kalmadı. Bu firma yeni yatırımlarla Bekaert şirketlerinin en önemli firması haline geldi. Yeni yatırımlar yapacaklar, fabrika büyüyecek, 42 bin tondan, 86 bin tona kapasitesi çıkacak bunu buraya işçiler getirdi" dedi.

"Bizim talebimiz 6 aylık yüzde 130'dur"
Anaysa ve uluslararası antlaşmalardan doğan hakları kullanarak mücadele verdiklerini ifade eden Serdaroğlu, "Sendika olarak işçi arkadaşlarımıza yapmış olduğunuz toplantılarda ve sendikamızın bilimsel çalışmalarında burada hak kayıplarımızı giderecek ve sürekliliği sağlayacak bir rakam ortaya çıkardık. Dedik ki; bizim talebimiz 6 aylık yüzde 130'dur. 'Benim kaybımın telafisi budur ve ülkenin büyümesi, senin ihracat rakamların, ülkenin hayat pahalılığının karşısında benim geçinebileceğim rakam budur' dedim. Benim önüme bunun yarısının da altında bir rakam koydular. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Onun için sonuna kadar bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.c

# polis, Kartepe

14 Ara 2022 - 09:49 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.977.345 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmi̇tli̇ - RTE NİN YASAKÇI ZİHNİYETİ İŞTE.NE MİLLİ GÜVENLİĞİ.ORASI BİR TÜPRAŞ VEYA ASKERİ İŞ KOLU DEĞİLDİR.ZATEN ASKERİ İŞ KOLUNDA GREV YOKTUR.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 10:36
01

Kanalan Fruk - Grev sanki devlet kararıyla mi yapıldı da erteliyorlar devam greve bundan anlıyorlar

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 09:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tankerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Tankerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Erteleme kararına rağmen greve çıktılar mask
Erteleme kararına rağmen greve çıktılar
Yıllardır gözünü ateşten ayırmıyor mask
Yıllardır gözünü ateşten ayırmıyor
Sedefnur Çağlar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı mask
Sedefnur Çağlar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
127 milyon 405 bin TL’lik senet dolandırıcılığı mask
127 milyon 405 bin TL’lik senet dolandırıcılığı
Artan hastalıklar nöbetçi eczanelerde kuyruk oluşturdu mask
Artan hastalıklar nöbetçi eczanelerde kuyruk oluşturdu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL