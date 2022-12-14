- 14 Ara 2022 - 11:04

Tankerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’de sollama yaptığı iddia edilen tankerin, sola dönmek isteyen otomobile çarpması neticesinde yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

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Kaza, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. idaresindeki 41 BG 157 plakalı otomobil seyir halindeyken solunda bulunan iş yerinin otoparkına girmek istedi. O esnada Y.P. idaresindeki 34 TD 3098 plakalı tanker, sollama yaptığı için sola dönmekte olan  yan tarafından çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk etti. Otomobilin içerisinde sıkışma olmadığı, sürücü A.K. ile yolcu H.K.’nin yaralandığı tespit edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# polis, Olay, sağlık, yaralı, otomobil, itfaiye, kaza

14 Ara 2022 - 11:04 - Asayiş

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