Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücü Kocaeli'de defnedildi

Kılıç'ın cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Kullar Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde Kılıç'ın ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Evli ve 4 çocuk babası Kılıç'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kullar Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi ve yakınları, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral, bazı siyasi partilerin temsilcileri, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü Savaş Kılıç hayatını kaybetmiş, yanındaki iş insanı Erhan Rahmi D. (44) yaralanmıştı.

Yaralının tedavisi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.