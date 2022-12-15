- 15 Ara 2022 - 12:15

Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücü Kocaeli'de defnedildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Savaş Kılıç'ın (48) cenazesi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde toprağa verildi

Büyütmek için resme tıklayın

Kılıç'ın cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Kullar Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde Kılıç'ın ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Evli ve 4 çocuk babası Kılıç'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kullar Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi ve yakınları, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral, bazı siyasi partilerin temsilcileri, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü Savaş Kılıç hayatını kaybetmiş, yanındaki iş insanı Erhan Rahmi D. (44) yaralanmıştı.

Yaralının tedavisi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
# Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Sapanca, toprağa verildi, TRAFIK KAZASI, eğitim, Yangın, Vatandaşlar, Sakarya

15 Ara 2022 - 12:15 AA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.978.695 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücü Kocaeli'de defnedildi mask
Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücü Kocaeli'de defnedildi
Tır ile kamyon çarpıştı: 1 Yaralı mask
Tır ile kamyon çarpıştı: 1 Yaralı
Hülagü görevini Cantürk’e devretti! mask
Hülagü görevini Cantürk’e devretti!
Tankerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Tankerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Erteleme kararına rağmen greve çıktılar mask
Erteleme kararına rağmen greve çıktılar
Yıllardır gözünü ateşten ayırmıyor mask
Yıllardır gözünü ateşten ayırmıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL