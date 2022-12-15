- 15 Ara 2022 - 16:29

 Feci kazada ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'de tankerin hafif ticari araca çarpması neticesinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan genç kızın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarından sola dönmeyen çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca, A.A. hakimiyetindeki 77 ABB 900 plakalı tanker çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 3 kişiden Ayşegül Yılmaz(24) ve Miray Kesici(20)'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Feyza Gökgün(20) ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanker sürücüsü A.A. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Feyza Gökgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarından sola dönmeye çalışan hafif ticari araca duramayan tankerin çarptığı, çarpmanın etkisiyle aracın savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

                                       (FEYZA GÖKGÜN)

# sağlık, Olay, polis, itfaiye, Araç, kaza

15 Ara 2022 - 16:29 - Asayiş

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