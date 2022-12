“1. Lig’e çıkarsak 2. Lig’den daha rahat edeceğimizi düşünüyorum”

Kocaelispor’da geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü genel kurulda Engin Koyun yeniden başkan oldu. Mayıs ayına kadar kulübün başkanlık görevine devam edecek olan Koyun, gündemdeki birçok konuya dair İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Koyun, yaptığı açıklamada ilk olarak kongrede onay alınamayan şirketleşme konusunu kendilerinin de iyi anlatamadığını fakat Kocaelispor’un mutlaka şirketleşmesi gerektiğini belirtti. Şirketleşemedikleri ve geçmişteki borçlardan dolayı dernekle ilgili faaliyetlerde bulunamadıklarını söyleyen Koyun, bu durumun kulübe zarar verdiğini söyledi. Sevindikli’de yapılacak olan yeni tesislerin detaylarını anlatan Başkan Koyun, Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olacağını ve kamp yapmak isteyen tüm kulüplerin de faydalanabileceği bir proje ortaya konulduğuna değindi. Takımın Spor Toto 1. Lig’den küme düşmesinden çok tecrübeler edindiklerini de ifade eden Engin Koyun, tekrar çıkmaları halinde çok daha rahat edeceklerini ve 2. Lig’in daha zor olduğuna dikkat çekti. Takımın şu anda lider olmasından dolayı oyunculara üst liglerden transfer teklifleri geldiğine de değinen Başkan Koyun, en çok istenen oyuncunun da sezon başında ciddi eleştirilere maruz kalan Samed Ali Kaya olduğunu belirtti.

“Kulüplerin geleceğini artık şirket yönetiyor”

Kongrede şirketleşme konusunda onay alınamamasının kendilerinin iyi anlatamamasından kaynaklandığını fakat şirketleşmenin gereklilik olduğunu belirten Başkan Koyun, “Dernek statüsünden çıkıp kulüp statüsü olmak için onay aldık kongrede fakat şirket olmayla ilgili alamadık. Bazı arkadaşlarımızın itirazı oldu. Bizde de eksik var aslında, demek ki iyi anlatamadık. Şirketleşmeyle ilgili tedirgin olanlar vardı. Biz de bunun acil olmadığıyla ilgili kanaate varıp Mayıs’a erteledik. Hukukçu arkadaşlarımız, mali müşavir arkadaşlarımız çalışmalara başladı. Artık kulüpler dernek statüsüyle yönetilemeyecek, şirketleşmek zorundayız. Kulüplerin ayakta kalabilmesi için birtakım adımların atılması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kriterlerini bir bir yerine getirmek için çalışacağız. Bunu çok iyi anlatmamız lazım. Türkiye’de çok örnekleri de var. Önemli kulüplerin pek çoğu şirketleşmiş, halka arz ediliyor. Kulüplerin geleceğini artık şirket yönetiyor. Fakat biz derneği de yok etmiyoruz. Bu, yanlış anlaşılıyor. Kocaelispor’un derneğinin yok olup her şeyin bir şirket üzerinden yönetilmesi gibi bir durum yok. Kocaelispor’un şirket hisselerinin çoğu zaten dernekte oluyor. Bunu iyi anlatamadığımızı düşünüyorum, bir eksiklik olarak kabul ediyorum” diye konuştu.

“Geçmiş borçlardan dolayı dernekle ilgili hiçbir faaliyet yapamıyoruz”

Şirketleşmedikleri için geçmişten gelen borçların kulübün bazı kazanımlar sağlamasını engellediğini vurgulayan Koyun, “Kocaelispor’un geçmişten gelen borçları var. Bizim kendi yönetimimizden asla borç yok. Hepsi geçmişten, 20-30 yıl öncelerden gelen borçlar. Bu borçlardan dolayı şu anda dernekle ilgili hiçbir faaliyet yapamıyoruz. Bugün itibariyle sponsor destekleri kesilmiş olsa Kocaelispor’un hiçbir kuruş geliri yok. Gelirlerin kaynağı dernek üzerinden geliyor, böyle geldiğinde zaten alacaklar. Kulüplerin maalesef kaderi bu. İzmit’te eski Luna Cafe’nin olduğu yerde kulübümüze önemli bir kazanım sağladık. Oraya bir kulüp binası yapacağız, seneye orayı yıkmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda kulüp müzesi olacak. Kocaelispor’un kuruluşundan bugüne kadar bütün başarılar, başkanlar, kupalar, her şey sergilenecek. Kafeterya, restoran bölümleri devam edecek ve bir merkez olacak orası. Store mağazamız da orada olacak. Şirket olmadığımız için bunun devrini alamadık. Bu, en basit bir örnek. Yarın Sevindikli’de tesislerimizi yapacağımız zaman devir teslim yapamayacağız. Neden? Geçmişte dernekle ilgili sıkıntılardan dolayı. İlla şirket olayı değil, biz orayı vakıf da yapabiliriz. Kocaelispor Vakfı ya da Kocaelispor A.Ş. yapmak zorundayız. Dernek statüsünde olduğumuz için geçmişten gelen borçlar, nakit akışını engelliyor. Düşünün ki ilgili belediyeler, kurum ve kuruluşlar Kocaelispor’a yer tahsis etmek istiyor fakat alamıyoruz. Aldığın zaman geçmişten gelen borçlar oraya yansıyor. Zamanla o borçlardan da kurtulacağız ama bugün zaman o değil” ifadelerini kullandı.

“Tesislerin bittiği gün Kocaelispor’da yeniden bir dirilişin olacağını düşünüyorum”

Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli bölgesine yapılacak yeni tesisin birçok avantajından bahseden Koyun, Kocaelispor için bir diriliş olacağının altını çizdi. 7 antrenman sahası ve çok büyük bir kamp imkanı sunulacağını anlatan Koyun, “Kocaelispor’un geleceği tesislerdir. Tesislerin Kocaelispor’a kazanımının tek mimarı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dır. Kocaelispor’a çok önem ve destek veriyor. Kocaelispor ile alakalı planlar yapıyoruz hep birlikte. Kocaelispor’a bir tesis yapılması gerektiğiyle ilgili sunduğumuz teklifi uygun gördüler. Artık net olarak karar verildi. Sevindikli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun çıkışı var. Otobandan çevre yoluna geçen herkesin Kocaelispor tesislerini göreceği bir totem olacak. Her geçenin bunu görmesi de çok önemli. İçerisinde 7 tane antrenman sahası ve altyapının da içinde kalacağı bir sosyal tesis olacak. Bir otel konsepti düşünüyoruz orada. Çünkü Kocaelispor tesislerinin İstanbul’a yakınlığı çok ciddi bir avantaj. Anadolu’dan gelen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig takımlarının tamamı artık İstanbul’da otellere sıkışmayacaklar. Bizim burada yapacağımız tesiste Anadolu’dan gelen hangi takım olursa olsun tercih edip kamp yapacağı bir merkez olacak. Hem Kocaelispor’a ciddi bir ekonomik katkı sağlayacağız hem de Anadolu kulüplerinin de İstanbul kulüplerinin de rahat edeceği bir tesis olacak. Bu yeterli mi? Değil. Yazın da Türkiye’ye, Kocaeli’ye dışarıdan takımlar geliyor kamp yapmak için. Bu tesislerde onlar için de konaklama ve kamp yapma imkanı sunacağız. Kocaeli’deki kulüplerin tamamına da kamp yapma imkanı sunacağız. Kocaelispor bu şehrin ağabeyiyse bütün Kocaeli takımlarının da oradan istifade etmesini sağlayacağız. Milli takımın dahi zaman zaman gelip kamp yapacağız bir tesis olacak. Çok güzel bir proje. Proje içerisinde sosyal donatıların tümü var. Konferans salonundan tutun da hamamına, saunasına, fitness salonuna kadar neye ihtiyaç varsa her şey yapılacak. Bölge, çok avantajlı bir bölge. Hiçbir trafik yok. Otogardan 18-20 dakika kadar bir sürede stada ulaşabiliyorsunuz. Sabiha Gökçen Havalimanı’na 23-25 dakika. Havaalanına yarım saat bile sürmemesi çok önemli. Yaz kamplarımızı artık Bolu’da veya Kızılcahamam’da yapmak yerine kendi tesisimizde yapacağız. Bugün bir kamp dediğinizin 1.5 milyon maliyeti var. Maliyetlerin bu kadar yükseldiği ve gelirlerin düştüğü bir dönemde kendi bölgemizde yapacağımız tesislerle bu işi tamamlama gereği hissediyorum. Tesislerin bittiği gün Kocaeli’de yeniden bir dirilişin olacağını düşünüyorum” sözlerini kaydetti.

“Bugünkü tecrübem olsaydı, hiçbirine fırsat vermezdim”

Şu an TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider durumda bulunan ve şampiyonluğun önemli adayı olan Kocaelispor’un tekrar 1. Lig’e çıkması durumunda geçmişten gelen 1. Lig tecrübesini nasıl değerlendireceğini anlatan Engin Koyun, “Mayıs ayında kongre olacak. Kongrede aday olur muyuz, olmaz mıyız? Arkadaşlarımız nasıl uygun görür? Bunları henüz bilmiyoruz. Fakat devam edersek olağanüstü bir tecrübe sahibi olduk. Bu işin mektebi yok. Dışarıdan izlemekle işin içerisindeki her şey farklı. Geçen sezon 1. Lig’de biraz da acemilik yaşadık biz. Bununla ilgili hatalarımız olduğunu kabul ettik. Bunun haricinde, yine söylüyorum; 1. Lig’de VAR sistemi olsaydı Kocaelispor kesin play-off oynardı. 14 puanımız gitti. Play-off oynayan takımlarının tamamına yakınını yenmişiz. Fakat en son Altınordu maçında 2 metre dışarıdan başlayan pozisyonda aleyhimize penaltı verildi ve o maç 2-2 bitti. 2-1 bitseydi yine düşmüyorduk. VAR olsa o pozisyon öyle olmayacaktı. Hakemler yaptı demiyorum asla ama VAR’ın olmayışının bedelini Kocaelispor ödemiştir. Bir tane lehimize penaltı ya da duran top olmadı ama her şeyin aleyhimizde olduğu bir dönem yaşadık. Yönetimsel hatalarımız oldu. Taraftarlarımızla alakalı gel gitli dönemler oldu. Taraftar, şehir ve futbol takımı arasında bütünleşemediğimiz oldu. Teknik heyetteki yanlış tercihler oldu. Futbolcu yapılanmasında hatalar oldu. Hatalar zincirleriyle iç ve dış etkenlerin sonucu ve bugünkü tecrübemizin olmayışı bize düşüren etkenlerdendi. Eğer bugünkü tecrübem o gün olsaydı bunların hiçbirine fırsat vermezdim. Niye şu an bir tane bile tık yok? Hiç fırsat vermiyoruz şu anda; ne yönetimsel anlamda hem teknik heyet ne futbol ne de taraftar anlamında. Şu anda bir bütünlük var. Çünkü ders çıkardık o hataları tekrar yapmamak adına. Eksiklerimiz vardır ama onları minimize ettik. Kocaelispor yönetimsel anlamda çok tecrübeye sahip” şeklinde konuştu.

“1. Lig’e çıkarsak 2. Lig’den daha rahat edeceğimizi düşünüyorum”

TFF 2. Lig’den Spor Toto 1. Lig’e çıkılırsa daha rahat bir lig geçireceklerini ve 2. Lig’in koşullarının çok daha zor olduğunu söyleyen Koyun, “Allah izin verir de o günleri görürsek, devam etmemiz yönünde bir karar çıkarsa 1. Lig’de şu anki ligden daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Oradaki futbol, buradakinden daha zor değil. Burada müthiş bir savaş var. Saha zeminleri çok sıkıntılı. Futbolcu yapılanması daha sıkıntılı. 1. Lig buradan çok daha rahat ve hatta Süper Lig’e yakın bir lig orası. Bugünkü genel birikimlerimizin meyvesini, çıktığımız takdirde toplayacağımızı ümit ediyorum. Az evvel anlattığım tesisler de bu konuya paralel aslında. Kocaelispor’un tesislerine kavuşmuş, kurumsallaşma açısından ve mali açıdan sıkıntısı olmayan bir kulüp kimliğine kavuştuğu gün hedefi 1. Lig değil Süper Lig’dir. Bunu şehir böyle istiyor. Futbol kamuoyu da artık böyle istiyor. Futbol, seyirciyle oynanır. Bakıyorum, Türkiye’de gitgide futbolun kalitesi düşüyor. Neden? Artık Süper Lig’de 500 kişiye, 300 kişiye, 100 kişiye oynanıyor. Bunlar gelecekle ilgili Türk futbolu adına iyi mesaj değil. O yüzden camiaların ayağa kalkması lazım. Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Samsun, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya gibi şehirlerin ayağa kalkması lazım. Futbol, bunlarla güzel. Federasyon başkanımızın da çalışmaları olduğuna ve samimi olduğuna inanıyorum. Kocaelispor’u kolundan tutup üst lige çıkarsınlar demiyorum ama federasyonun da camia kulüplerinin birtakım sıkıntılarını aşmasıyla ilgili ön açması gerektiğini düşünüyorum. Bakanlık nezdinde de bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. 20 bin - 30 bin taraftara oynayan takımları yok sayamazsın. Bunlar, futbolun geleceğidir. 300 - 500 kişiyle futbol oynanmaz. Futbol artık ekonomiyle özdeşleşmiş durumda. Yayıncı kuruluşlar da 300 - 500 kişiye yayın yapmak istemiyor, milyonlara yayın yapmak istiyor. Yayın gelirleri düştü ligde. Bunların hesabını yapmak, büyük düşünmek lazım. Kocaelispor’un yarınlarının güzel olacağına inanıyorum. Biz yarın oluruz ya da olmayız ama bir tohum ektik buraya. Bu tohum tuttu. İnanıyorum ki bu karakter yapısıyla beraber şehirde iyi bir hava var. Geçenlerde TFF, lisans alan kulüpleri açıkladı. 6-7 tane hak alan kulüp var, bunlardan bir tanesi Kocaelispor. Yani ekonomik, mali açıdan ne kadar doğru işler yaptığımız ortada” sözlerini dile getirdi.

“Fırat Hoca takımı düşürmedi”

Sezon başında takımın teknik direktörü Fırat Gül ile yola devam etme kararının doğru olduğunu belirten Koyun, “Bütün yaşantımda inandığım insanlarla yürümeyi çok severim. Birisine inanıyorsan ve güveniyorsan, birtakım eksikleri olabilir ama bu eksikler zamanla gideriliyorsa sahiplenmek lazım. Ortadaki samimiyeti, ihlası yok etmemek lazım. Yok etmek çok kolay. Biz sabrettik, kazandık ve başardık. Fırat Hoca takımı düşürmedi, takımın düşmesinde suçu yok. Fırat Hoca’nın aldığı puan ortalamasıyla play-off’a çıkılıyordu. O da çok isterdi kurtarmayı, belki 1 puan daha alsa kurtarıyordu. Sezonu genel olarak değerlendirmek lazım” dedi.

“Aldığımız transfer tekliflerinde en çok istenen futbolcu Samed Ali”

Sezon başında çok ciddi eleştirilere maruz kalan Samed Ali Kaya’nın şu anda iyi performansıyla en çok transfer teklifi alan futbolcu olduğuna değinen Başkan Koyun, “Bizim geçmişte Dino ile ilgili bir tecrübemiz vardı. Dino’yu buraya getirdiğimiz zaman yuhladılar. ‘Bu güreşçiyi buraya nereden getirdiniz. Bu adamın burada ne işi var, gidip Edirne’de Kırkpınar güreşlerine’ dediler. Aynı basın, medya ve taraftar 2 hafta sonra Dino gol atmaya başlayınca ‘Efsane’ diyerek stadı inlettiler. Dino, sezon ortasında sıkıntılar çıkardı. Gitmeyi kafasına koymuştu. Biz Dino’yu gönderirken de aynı arkadaşlar ‘Sen Dino’yu nasıl gönderdin?’ dediler. Dino, Kocaelispor’u kafasında bitirmişti. Neden? Birçok sebepler var ama bu sebeplerden biri de sizlersiniz. Adam çok profesyonel, sizin geçmişte yapmış olduklarınızı unutmuyor. Samed Ali’ye ben inanıyorum ve güveniyorum. Samed Ali’nin geçmişte oynadığı kulüplerle ilgili aldığımız referanslar neticesinde de takip ettik. Gelmeden önce sayısız goller atmış. Geçen sezonki şartlarda belki de mevki ve takım oyunuyla alakalı sıkıntılar yaşadı. Goller kaçırdığı doğrudur ama takımın düşmesinin sebebi o değildir. Bolu kampında Samed Ali’yle konuştuğumda ‘Başkanım şehir, taraftarlar çok üstüme geliyor’ dediğinde ona inandığımı ve güvendiğimi söyledim. Ona dedim ki, ‘Aynı hareketler Dino’ya yapıldı ama sen bunu başar, o zaman aynı takdiri alacaksın’. Biz de, hoca da onun arkasında durduk. Şu anda aldığımız transfer tekliflerinde en çok istenen oyuncumuz Samed Ali. Demek ki doğru yaptık. Bugün gelinen noktada Samed Ali’yi kazandık. Hem Samed Ali hem de birkaç futbolcumuzla ilgili şu an benimle Süper Lig’den bile görüşen kulüp var. Biz futbolcu vermeyeceğiz, takımı şampiyon yapacağız. Takımı bozmak istemiyorum. Hocanın raporu da gelecektir tabii ki. Mevcut yapıyı bozmadan takviye gerekiyorsa katıp yolumuza devam edelim istiyorum” açıklamasında bulundu.

“Kocaelispor bizim ortak değerimiz”

Son olarak taraftara ve kentin tüm dinamiklerine Kocaelispor’un ortak değer olduğunu söyleyen Engin Koyun, “Son cümlemiz; geçmişte birtakım hatalarımız oldu oradan hep beraber çıkalım. Kongrede de yeni bir sayfa, yeni bir birlik beraberlik, yeni bir sahiplenme, yeni bir diriliş mesajları verdik. Tekrar bütün taraftarımıza, şehrin bütün dinamiklerine, herkese söylüyorum; Kocaelispor bizim ortak değerimiz. Orada seviniyoruz, orada üzülüyoruz. O zaman gelin hep beraber bu kutlu yolda maddi-manevi takımımıza sahip çıkalım. Hiçbir şey olmazsa biletimizi alalım, tribünde yerimizi alalım. Doksan dakika tezahürat yapalım ama Kocaelispor taraftarına yakışır bir tezahüratla beraber Türkiye’ye örnek bir taraftar grubu olunmasıyla ilgili bir tezahürat kitlesinin olmasını arzu ediyorum” dedi.