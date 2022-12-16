Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Muallimköy Mahallesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.