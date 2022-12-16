- 16 Ara 2022 - 16:14

Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Muallimköy Mahallesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.
# Olay, itfaiye, Yangın

16 Ara 2022 - 16:14 - Asayiş

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