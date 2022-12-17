- 17 Ara 2022 - 08:56

Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı

Kocaeli’de polisten kaçan, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil orta refüje çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken sürücünün 1.82 promil alkolü olduğu tespit edildi.

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Kaza, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polisin “Dur” ihtarına uymayan M.O.Y idaresindeki 41 AKM 062 otomobil kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan E.K ile G.K yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelmelerde sürücü M.O.Y’nin 1.82 promil alkollü ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sağlık ekipleri ise yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, polis, Olay, kaza, otomobil

17 Ara 2022 - 08:56 - Asayiş

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