- 17 Ara 2022 - 09:27

Yaya önceliği gösteren trafik polisi, öğrencilerin sevgisini kazandı

Kocaeli'de bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan, ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçmeleri esnasında trafiği durduran polis memuruna sarılma görüntülerini içeren video çok sayıda beğeni aldı

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Gölcük ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçmeleri esnasında trafiği durduran polis memuruna sarılmalarını içeren görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada yayınladığı video, yaya önceliğine verilen önemi gözler önüne seriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Türk Polis Teşkilatı" isimli Twitter hesabından "Kocaman yürekliler ve polis amcaları..." ifadeleriyle yayınlanan videoda, bir trafik polisinin, Barbaros İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeleri için trafiği durdurduğu görülüyor.

Çocukların polis memuruna sarıldığı ve yolun karşısına geçtiği görüntüleri içeren video, sosyal medyada paylaşılması sonrası çok sayıda beğeni aldı.
# eğitim, polis, emniyet

17 Ara 2022 - 09:27 - Gündem

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