Anasayfa/

Video Galeri /

/ 17 Ara 2022 - 09:27

Yaya önceliği gösteren trafik polisi, öğrencilerin sevgisini kazandı

Kocaeli'de bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan, ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçmeleri esnasında trafiği durduran polis memuruna sarılma görüntülerini içeren video çok sayıda beğeni aldı