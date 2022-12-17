- 17 Ara 2022 - 10:47

Kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı

Gebze ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Adem Yavuz Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, M.Y. idaresindeki 41 AIE 361 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatçe D'ye (58) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
# sağlık, Araç, polis, Olay, Kadın

17 Ara 2022 - 10:47 - Asayiş

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