- 17 Ara 2022 - 14:44

Mağaza açılışında izdiham oluştu

Kocaeli’de yeni açılan züccaciye mağazasının açılışında yaşanan izdihamda başta tabaklar olmak üzere birçok eşya kırıldı. Sabah saatlerinde açılan mağazanın ilk bir buçuk saatinde 4 bin 250 kişinin alışveriş yaptığı öğrenildi.

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İzmit ilçesinde bugün açılışını yapan züccaciye mağazasında izdiham yaşandı. Açılıştan kaynaklanan ucuzluktan dolayı vatandaşlar sabah saatlerinde mağazaya akın etti. Mağazanın hem içinde hem dışında yoğun bir kalabalık yaşanırken mağaza sahipleri içerisi çok dolduğunda kapıları kapatmak zorunda kaldı. Mağazanın içerisinde yer alan kırılacak eşyalar da izdiham esnasında kırıldı. En çok kırılan eşyanın ise tabak olduğu görüldü. Saat 10.00’da kapılarını açan mağazada ilk bir buçuk saat içerisinde 4 bin 250 kişinin alışveriş yaptığı bildirildi. Öte yandan, mağaza zincirinin 41. şubesinin İzmit’e açıldığı öğrenildi.

“İlgi ve alakadan dolayı İzmit halkına teşekkür ediyoruz”
Açılışla ilgili açıklama yapan mağaza sahibi Nurettin Çengel, “Mağazalarımızın özelliği bol çeşit, kalite ve ucuzluk. Halkın da gösterdiği teveccüh bundan kaynaklıdır. Burada insanların göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı İzmit halkına çok teşekkür ediyoruz. Mağaza zincirimizin 41. şubesini İzmit’e açtık. Bu kampanyalarımız her hafta tekrar devam edecek farklı ürünlerde, dışarıda 170 lira olan ürün burada 80 lira, 500 liralık ürün 275 lira gibi fiyatlarla ucuz ve kaliteli ürünlerimizi İzmit halkına sunmaya devam edeceğiz” dedi.
# Vatandaşlar

17 Ara 2022 - 14:44 - Yaşam

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