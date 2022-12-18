En güzel kazın piştiği festival
Kocaeli’de düzenlenen festivalde Kars-Ardahan-Iğdır şehirlerinin yöresel ve kültürel değerleri tanıtılıyor. Vatandaşlar kaz başta olmak üzere kete, tandır, cağ kebabı gibi yörenin meşhur yemeklerini tatma imkanı buluyor.
İzmit ilçesinde Kars - Ardahan - Iğdır Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali’nin açılışı yapıldı. Yörenin lezzetleri arasında yer alan kaz, cağ kebabı, kete, tandır, bal gibi ürünler vatandaşlara sunuldu. Farklı lezzetlerin tanıtımının yanı sıra yöresel oyunlar da oynandı. İnterteks fuar alanında kurulan stantlara vatandaşlar akın etti. Festivalde renkli gösterilerin yanı sıra UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi listesinde bulunan sanatçı Aşık Maksut Feryadi de konser verdi. Festival, yarın da sürecek.
Memleketi Kars olan ve programın açılışında konuşma yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, “Aziz Türk milletinin her zamankinden daha fazla birliğe beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız olduğunu ifade ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Allah devletimize, milletimize, bayrağımıza zeval vermesin. Bu vesileyle kanlarıyla bayrağımızı bayrak yapan, canlarıyla da toprağımızı vatan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum” şeklinde konuştu.
“Suda haşlayıp pişiriyoruz, 6 saatte çıkıyor”
Festivalde pişirdiği kazları vatandaşlara sunan Abdurrahman Bozdemir, “Kazları Ardahan’dan getirdik. Hepsi kurutulmuş kazlar. Kars’a özgü yöresel bir yemektir. Haşlayıp, tekrardan fırına verip, kızartıp sunmaktayız. Pilavını da suyuyla yapıp insanlara sunmaktayız. Samsun’da kaz yapılıyordu, tiridi vardı oranın. Oradaki tirit, yağından çorba yapılan bir şey. Biz suda haşlayıp pişiriyoruz, başka da bir şeyi yok. 6 saatte çıkıyor” diye konuştu
“Aşinaydık, İzmit’te görünce daha mutlu olduk”
Kocaeli’ye misafir gelip festivale de tesadüfen uğradığını söyleyen Elif Şahiner, “Ben kızımın yanına gezmeye geldim. Tesadüfen denk gelince festivale de uğradım. Fiyatlar oldukça uygun, çok memnunum. Dışarıya göre iyi fiyatlar. Peynirden tattım, çok güzel geldi. Tereyağından da tattım, çok güzeldi” dedi.
Şevval Süleymanoğlu adlı vatandaş ise, “Zaten çoğuna aşinaydık, bir de İzmit’te görünce daha çok mutlu olduk. Sırf festival için buraya geldik. Ben Karslıyım arkadaşım da Ardahanlı” diye konuştu. Çağla Çağlayan ise, “Biz Ardahanlıyız. Her sene memleketten o yöreden bir şeyler getiriyorduk buraya. Şimdi burada görünce daha da güzel oldu” ifadelerini kullandı.
Kars Ardahan Iğdır Vakfı ve Kocaeli Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğin açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman ve İlyas Şeker, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, siyasi parti il ve ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
18 Ara 2022 - 10:50 - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.