Önce kaza yaptılar, sonra D-100’ü boks ringine çevirdiler
Kocaeli’de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra taraflar tekme tokat kavga ederken o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 AK 995 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan 41 LZ 085 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın neticesinde iki araç da bir süre savrulduktan sonra durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilden de 2’şer kişi olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
D-100 boks ringine döndü
Öte yandan, kazadan sonra tarafların kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada D-100 Karayolu adeta boks ringine döndü. Arbede anları amatör kameralara yansırken, taraflar polis ekipleri tarafından ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
18 Ara 2022 - 10:53 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
erol demirbek TÜRK - NEYSE BUGÜN 4 KAZA İLE KURTULDUK HEP 5 OLUYORDU.
erol demirbek TÜRK - NEYSE BUGÜN 3 TRAFİK KAZASI İLE KURTULMUŞUZ. HER GÜN 5 OLUYORDU.
İzmitli - biri aK partili gümüşhaneli diğeri izmitli laz MUHTEMELEN PLAKALARA GÖRE
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.