- 18 Ara 2022 - 10:53

Önce kaza yaptılar, sonra D-100’ü boks ringine çevirdiler

Kocaeli’de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra taraflar tekme tokat kavga ederken o anlar kameraya yansıdı.

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Kaza, Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 AK 995 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan 41 LZ 085 plakalı  otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın neticesinde iki araç da bir süre savrulduktan sonra durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilden de 2’şer kişi olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

D-100 boks ringine döndü
Öte yandan, kazadan sonra tarafların kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada D-100 Karayolu adeta boks ringine döndü. Arbede anları amatör kameralara yansırken, taraflar polis ekipleri tarafından ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Ankara, eğitim, Araç, Olay, polis, kaza, Deniz

18 Ara 2022 - 10:53 - Asayiş

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Yorumlar

(3)
03

erol demirbek TÜRK - NEYSE BUGÜN 4 KAZA İLE KURTULDUK HEP 5 OLUYORDU.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 13:47
02

erol demirbek TÜRK - NEYSE BUGÜN 3 TRAFİK KAZASI İLE KURTULMUŞUZ. HER GÜN 5 OLUYORDU.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 12:43
01

İzmitli - biri aK partili gümüşhaneli diğeri izmitli laz MUHTEMELEN PLAKALARA GÖRE

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 12:37
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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