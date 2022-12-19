- 19 Ara 2022 - 14:04

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Araçtan sağ çıkan sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Kaza, D-100 Karayolu Feniş mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki seyir halindeki 34 LU 7740 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan hafif sıyrıklarla çıkarılan sürücü U.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Hurdaya dönen otomobil ise çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, polis, kaza, Olay, otomobil, itfaiye

19 Ara 2022 - 14:04 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakan - Bu tofaş sürücülerin hepsi potansiyel kaza yapıcısııı normal araç kullananı görmedimmm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Aralık 14:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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