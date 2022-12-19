HDP Kocaeli İl Eş Başkanları ile 4 il yöneticisi gözaltına alındı 

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler, bugün partinin İzmit Sabri Yalım Parkında eylem yapmak istedi. HDP binası önünde polisin yada dışı olduğunu söylediği eylem alanına gelen 6 HDP il yöneticisi pankart açamadan gözaltına alındı. Aralarında HDP İl Eş Başkanları Aynur Santo ve Şehabettin Işık'ın da aralarında olduğu 6 kişi karakola götürüldü