- 20 Ara 2022 - 09:35

Derince Tüneli’ne sıkışan TIR, trafiği felç etti

Derince’den İzmit istikametine giden TIR, Derince Tüneli girişinde üzerindeki konteynırdan dolayı tünele sıkıştı. Trafikte büyük sıkışıklık yaşandı.

Mesut Akbulut
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Trafik polisleri tünelde gerekli güvenlik önlemi aldı. Tünel tarafında yol trafiğe kapatıldı. Geçişler, tünel üstüne yönlendirildi. TIR’ın kurtarılması ve yolun açılması için yoğun çaba harcandı.

20 Ara 2022 - 09:35 - Asayiş

Muhabir  Mesut Akbulut

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