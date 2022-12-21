- 21 Ara 2022 - 09:13

Arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis

Kocaeli'de arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanıklardan birinin beraatine, diğerinin ise müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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Olay, 22 Ocak tarihinde Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelmişti. 35 yaşındaki Tufan Korkmaz, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin Erman Korucuoğlu ve evde bulunan Dursun Hakan Ayhan gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Sorumluluk sahibi bir insanım"
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada salonunda tutuklu sanık Erman Korucuoğlu, taraf avukatları, aileler ve diğer celselerde tahliye olan Dursun Hakan Ayhan hazır bulundu. Savunması için söz hakkı verilen Erman Korucuoğlu, "Bu olay yaşadıktan sonra suçu kabul etmeyebilirdim, kaçadabilirdim. Suçu Hakan'ın üstüne de atabilirdim ancak yapmadım. Olay neyse onu anlattım. Sorumluluk sahibi bir insanım. O silaha da o eve de lanet olsun" dedi.

"Ölen benim dostumdu"
Tutuksuz sanık Dursun Hakan Ayhan ise, "Ölen benim dostumdu. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm. Kendisine dostluktan başka bir şey yapmadım, suçsuzum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Dursun Hakan Ayhan’ın beraatine, sanık Erman Korucuoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık Korucuoğlu, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 1 yıl hapis ve 600 TL para cezasına hükmedildi.

# karar, Olay

21 Ara 2022 - 09:13 - Asayiş

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