- 21 Ara 2022 - 09:20

Beton direklerin arasında sıkışan çocuk feci şekilde can verdi

Kocaeli'de yerde bulunan beton elektrik direklerin arasında oynarken direklerin arasında sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.

+1
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Başikele ilçesi Mahut Paşa Mahallesi, Ova Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye 6 yaşındaki Yusuf Khalf isimli yabancı uyruklu çocuk yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan beton elektrik direklerinin arasında oynamaya başladı. O esnada beton direklerin arasında ki tahta parçasının hareket etmesiyle küçük çocuk üzerine gelen beton direklerin arasında sıkıştı. Ailesi ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen küçük çocuk bulunduğu yerden çıkarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi ise olan biteni çaresiz bakışlarla izledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı
# sağlık, Olay, elektrik, polis, itfaiye

21 Ara 2022 - 09:20 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.001.765 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yüksekten düşen işçi yaralandı mask
Yüksekten düşen işçi yaralandı
Köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı mask
Köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı
3 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı mask
3 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı
Beton direklerin arasında sıkışan çocuk feci şekilde can verdi mask
Beton direklerin arasında sıkışan çocuk feci şekilde can verdi
Arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis mask
Arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis
Beyzanur'un ölümünde şüpheli kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi mask
Beyzanur'un ölümünde şüpheli kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL