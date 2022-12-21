- 21 Ara 2022 - 09:25

3 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

Kocaeli’de iki servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

+2
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-650 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.L idaresindeki 41 P 5915 plakalı servis otobüsü ve G.G hakimiyetindeki 41 ALG 612 plakalı servis otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. O esnada arkadan gelen E.A kontörlündeki 06 FY 858 plakalı otomobil duramayarak, iki servis otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ve servis minibüsleri savruldu. Kaza neticesinde E.A otomobilde sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri sıkışan sürücü E.A’yı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı E.A’ya ardından diğer yaralı sürücü A.L'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# yaralı, sağlık, Olay, kaza, polis, itfaiye, otomobil, Araç

21 Ara 2022 - 09:25 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.001.765 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yüksekten düşen işçi yaralandı mask
Yüksekten düşen işçi yaralandı
Köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı mask
Köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı
3 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı mask
3 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı
Beton direklerin arasında sıkışan çocuk feci şekilde can verdi mask
Beton direklerin arasında sıkışan çocuk feci şekilde can verdi
Arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis mask
Arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis
Beyzanur'un ölümünde şüpheli kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi mask
Beyzanur'un ölümünde şüpheli kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL