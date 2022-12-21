- 21 Ara 2022 - 09:31

Köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı

Kocaeli’de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobili ile takla attı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

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Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde Sezgin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye S.A idaresindeki 41 ALY 270 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan S.A direksiyon hakimiyetini kaybedince, otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza neticesinde S.A ve ismi öğrenilmeyen iki küçük çocuk yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri anne ve iki çocuğunu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Olay, kaza, polis, itfaiye, otomobil

21 Ara 2022 - 09:31 - Asayiş

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