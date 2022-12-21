- 21 Ara 2022 - 10:57

Yüksekten düşen işçi yaralandı

Gebze ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

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Sultan Orhan Mahallesi 1176/2 Sokak'ta bir metal fabrikasında çalışan B.B. dengesini kaybederek 5 metreden yere düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
# yaralı, sağlık, Olay, polis

21 Ara 2022 - 10:57 - Asayiş

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