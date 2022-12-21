Yüksekten düşen işçi yaralandı

Sultan Orhan Mahallesi 1176/2 Sokak'ta bir metal fabrikasında çalışan B.B. dengesini kaybederek 5 metreden yere düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.