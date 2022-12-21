- 21 Ara 2022 - 18:41

Nazım Gençtürk kavga etti!

CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Nazım Gençtürk Yeni Cuma’da bulunan bir kafenin karşısında motorsiklet kullanan gençlerle kavga etti.

Dilara Polat
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Karabaş mahallesi Rauf Orbay sokakta meydana gelen olayda CHP il başkan Yardımcısı Mehmet Nazım Gençtürk kaldırım üzerinde giden motorsiklet sürücüsü ile tartıştı. Tarafların birbirinin üzerine yürüdüğü kavgayı dükkanlarından çıkan çevredeki esnaflar ayırdı. Gençtürk’ün zaman zaman sesini yükselttiği görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi kimsenin şikayetçi olmaması üzerine işlem yapmadan ayrıldı.
# polis, chp

21 Ara 2022 - 18:41 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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