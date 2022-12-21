- 21 Ara 2022 - 21:01

Genç kız köprüden atlayarak intihar etti

Derince ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu köprü altında ölü bulundu.

Cihat Polat
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Olay, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cımbızdere Viyadüğü köprü altında yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan incelemede kızın 15 yaşında Gökçe Ergen olduğu tespit edildi. Ceset cenaze nakil aracına alınmasının ardından morga götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Olay, polis, genç, Vatandaşlar, yaralı

21 Ara 2022 - 21:01 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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