- 22 Ara 2022 - 10:14

Fabrikanın önündeki plastik malzemeler alev alev yandı

Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının önünde bulunan plastik malzemeler alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Olay, gece saatlerinde Balçık köyü 3265 Sokakta bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika önünde bulunan çuval çuval plastik malzemeler bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gönüllü itfaiyeciler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında çuvallar içinde bulunan plastik malzemeler tamamen yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# Olay, itfaiye, jandarma

22 Ara 2022 - 10:14 - Asayiş

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