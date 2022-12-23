Klima motorundan çıkan yangın iş hanını dumana boğdu

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Yangın, Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İş hanının yoğun dumanla kaplandığını gören çalışanlar, panikle dışarı çıktı. İş hanında bulunan güzellik merkezine ait klimanın yandığını gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan klima motorunu söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.