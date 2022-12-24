Kışa rağmen İzmit'ten göç etmediler

Anadolu’da Allı Turna olarak bilinen flamingolar, uzun süredir İzmit sahilinde konumlanıyor. Yüzlerce flamingo, kış mevsimine rağmen göç etmedi. Kuşlar için ayrılan sulak alanda konumlanan flamingolar, kartpostallık görüntülerde oluşturuyor. Bol gıdaya ulaşabilen ve dinlenen flamingolar, uzun süredir ‘İzmit çocuğu’ olarak adlandırılıyor. Flamingoların görsel şöleni Kocaeli manzarasıyla da bütünleşerek dron ile havadan görüntülendi.