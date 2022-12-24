Kışa rağmen İzmit'ten göç etmediler
Uzun süredir İzmit sahilinde konumlanan flamingolar, Aralık ayına rağmen göç etmeyerek kartpostallık görüntüler sunuyor.
Anadolu’da Allı Turna olarak bilinen flamingolar, uzun süredir İzmit sahilinde konumlanıyor. Yüzlerce flamingo, kış mevsimine rağmen göç etmedi. Kuşlar için ayrılan sulak alanda konumlanan flamingolar, kartpostallık görüntülerde oluşturuyor. Bol gıdaya ulaşabilen ve dinlenen flamingolar, uzun süredir ‘İzmit çocuğu’ olarak adlandırılıyor. Flamingoların görsel şöleni Kocaeli manzarasıyla da bütünleşerek dron ile havadan görüntülendi.
24 Ara 2022 - 14:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.