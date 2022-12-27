- 27 Ara 2022 - 16:07

Eski meclis üyesi traktör kazasında yaşamını yitirdi 

Kartepe Eşme Mahallesinde devrilan traktörün altında kalan eski Eşme Belediyesi Meclis Üyesi Mümin Günel olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cihat Polat
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Alınan bilgiye göre Kartepe Eşme Mahallesinde tarlasına çalışmaya giden eski Eşme Belediyesi Meclis Üyesi olan ve çiftçilikle uğraşan Mümin Günel (66), 41 SS 745 plakalı traktörün kontrolden çıkması sonucu yola devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altından ekiplerin müdahalesi ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Günel'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Evli ve 4 çocuk babasıydı
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken acı haberi alarak olay yerine gelen Günel'in yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Günel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Evli ve 4 çocuk babası olan Mümin Günel'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

# Olay, sağlık, itfaiye, jandarma, Kartepe

27 Ara 2022 - 16:07 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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