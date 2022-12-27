Eski meclis üyesi traktör kazasında yaşamını yitirdi
Kartepe Eşme Mahallesinde devrilan traktörün altında kalan eski Eşme Belediyesi Meclis Üyesi Mümin Günel olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Kartepe Eşme Mahallesinde tarlasına çalışmaya giden eski Eşme Belediyesi Meclis Üyesi olan ve çiftçilikle uğraşan Mümin Günel (66), 41 SS 745 plakalı traktörün kontrolden çıkması sonucu yola devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altından ekiplerin müdahalesi ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Günel'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Evli ve 4 çocuk babasıydı
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken acı haberi alarak olay yerine gelen Günel'in yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Günel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Evli ve 4 çocuk babası olan Mümin Günel'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
27 Ara 2022 - 16:07 - Asayiş
Muhabir Cihat Polat
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.072.515 gösterim gerçekleşti.
SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor. Telefon : 02623227057
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.