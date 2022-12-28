Beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre Başiskele D-130 karayolundan Gölcük yönünde seyir halinde olan İdris K. idaresindeki 41 AJC 593 plaklı beton mikseri, Kullar Varyant köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Burada Erkan Y. idaresindeki 41 AAZ 957 plakalı otomobile çarptıktan sonra demir beriyerleri parçalayan mikser, yolun hizasında bulunan özel bir otomobil onarım servisinin duvarına da çarparak köprüden aşağıya uçtu.

Maddi hasar meydana geldi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada beton mikserinde bulunan yaralılardan sürücü İdris K. ile oğlu Kazım K. ve otomobil sürücüsü Erkan Y. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun her iki yönünde de trafik kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza nedeniyle iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.