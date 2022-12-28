3 yaşındaki miniğin parmağı otobüsteki demir boruya sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, H.A.K. isimli 3 yaşındaki çocuk, otobüste annesinin kucağında otururken önünde bulunan demir boruyla oynamaya başladı. Miniğin parmağı, boruya sıkışınca olanlar oldu. Çocuğun ağlaması üzerine, otobüsün şoförü Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan Hayırsevenler Cami yanındaki durakta durdu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilince adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde demir boruyu kesti fakat 3 yaşındaki miniğin parmağı ise sıkıştığı yerden kurtarılamadı. Sağlık ekipleri, miniği parmağını sıkıştığı yerden kurtarmak için demir boruyla beraber Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.