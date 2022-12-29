Otomobil almak için kredi çekti, hayatı alt üst oldu
Kocaeli’de otomobil almak için kredi çeken, bankadan temin ettiği 67 bin lira parayı da icralık araçları uygun fiyata sattığı iddia edilen kişiye veren yüzde 44 engelli Abdullah Efendi, ne otomobil sahibi olabildi ne de parasını geri alabildi.
Şahıs ile Abdullah Efendi arasında geçen ilginç telefon görüşmesi ise kameraya yansıdı. Şahsın, mağduriyetini anlatarak sitem eden Abdullah Efendi’ye, "Ben niye senin paranı yiyeyim. Yine boş boş konuşmaya başladın abi. İnsanın vicdanına bağlama bu işi" dediği duyuldu.
Gebze’de yaşayan yüzde 44 engelli 3 çocuk babası Abdullah Efendi, geçtiğimiz yıl oğlunun, "Baba araç alıp satalım" teklifiyle bankadan 67 bin lira kredi çekti. Krediyi çeken Efendi, oğluyla birlikte bütçelerine uygun otomobil arayışına geçti. Baba oğul, sosyal medyada icralık araçları satışa çıkarttığını söyleyen A.Ş. ile iletişime geçti. Efendi, tanıştığı bu kişinin ofisine gitti. İddiaya göre şahıs, Abdullah Efendi’ye, "İcralık araçları sizin adınıza satın alıyoruz, üzerine yüzde 20 koyarak size satıyoruz" iddiasında bulundu. Daha sonra A.Ş., avukatı olarak tanıttığı kişiyi Abdullah Efendi’nin yanında arayarak, bir otomobilin satışının Efendi’ye yapılması gerektiğini söyledi. 67 bin lirayı A.Ş.’nin verdiği hesaba yatıran Efendi, ne otomobili alabildi ne de gönderdiği parasını. Abdullah Efendi, A.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bu süre zarfında bankaya borcu katlanan ve hakkında icra dosyaları açılan Abdullah Efendi, A.Ş.’ye ulaşmak için telefonla aradığını ancak çağrılara asla cevap vermediğini söyledi.
"Ben sana ufak bir harçlık göndereceğim"
A.Ş. ile başkasının telefonundan iletişime geçen Efendi ile şahıs arasında ilginç bir konuşma yaşandı. Abdullah Efendi’nin, A.Ş.’ye, "Benim paramı niye vermedin? Ben icralık oldum. Bana neden böyle yaptın?" demesi üzerine şahıs, "Sen şikayeti üstümden kaldır, gel ben senin paranı veririm. Devletin bana uygulayacağı sisteme göre gidiyorum ben. Sen beni şikayet ettikten sonra beni 10 kişi aradı. Sen kendin bu işi bu seviyeye getirdin" dedi.
Abdullah Efendi’nin ısrarlı sorularına karşı, "Sen hala aynı şekilde yanlış konuşuyorsun" diyen A.Ş., "Sen benimle İBAN paylaş, ben sana ufak bir harçlık göndereceğim. Bu mahkeme ne olacak, ona göre ben paramı göndereceğim. Ben sana o parayı versem de vermesem de devlet gözünde ben suçluyum. Şikayetini geri alsan, birazını şimdi, birazını birkaç gün sonra veririm. Sen yoluna ben yoluma. Biraz da fazla veririm sana, hiç gözüme gelmez. Sıkıntı yok, canın sağ olsun. Yaptığın hem beni sıkıntıya soktu, hem sen kendini sıkıntıya soktun" diye konuştu.
"Yine boş boş konuşmaya başladın"
Abdullah Efendi, "Benim çocuklarım okula gidiyor. Meyve suyu, süt alamıyorum. Benim çocuklarım yarı aç okula gidiyor. Sen benim bu paramı yiyorsun, nasıl vicdan var sende?" diyerek sitem ederken, A.Ş. ise "Ben niye senin paranı yiyeyim. Yine boş boş konuşmaya başladın abi. İnsanın vicdanına bağlama bu işi" ifadelerini kullandı.
"Bana, ’Hesapta para olmadan satış yapamıyoruz’ dediler"
Motosiklet kazası geçirdiğini ve kolunda hasar oluştuğunu ifade eden Abdullah Efendi, bu sebeple yüzde 44 engeli bulunduğunu belirtti. Çalışamadığını ifade eden Efendi, "Çalışamadığım için banka bana 67 bin lira kredi imkanı sundu. Oğlum da, ’Baba araç alıp, satalım’ dedi. Krediyi çektik. İcradan araç almaya kalkıştık. Bir kişiyle iletişime geçtik. Bu kişi, ’Komisyon üzerinden araç alıp size satıyoruz, güzel para kazanırsınız’ dedi. Bende bu kişiyle görüştüm. Aracı alacağımız zaman benim yanımda avukatla görüştüğünü söyledi. Telefondaki kişiye, ’Abdullah Efendi adına aracı yapacaksınız’ dedi. Sonra bana, ’Hesapta para olmadan satış yapamıyoruz’ dediler. Hesaba parayı attık. 15 dakika sonra tanıştığım kişiye telefon geldi. Bana, ’Bugün sistemler arızalı, yarın gel’ dendi. Bende, ’Öyle şey mi olur? Parayı verin’ dedim. ’Yok abi sistem arızalı, satışı geri düşüremiyoruz. Araç senin adına oldu’ dediler. Ertesi gün gittim adam yerinde yoktu. Beni dolandırdığını anladım. Daha sonra bana, ’Başka araç var. Takas yapalım’ gibi şeyler söyledi. ’Tamam’ dedim. Ama beni engelleyip, atmadı. Hala benimle dalga geçer gibi oynuyordu" dedi.
"2 çocuğum evde hasta yatarken onlara ilaç alamıyorum"
Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Abdullah Efendi, "Hala bu kişiyi yakalayamadılar. İcralık oldum. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamayacak hale düştüm. 2 çocuğum evde hasta yatarken onlara ilaç alamıyorum, ekmek alamıyorum. Çocuklarıma kalem dahi alamıyorum. Adam beni dolandırdı, mahvoldum. Çocuklarımızın rızkını bana geri versin" ifadelerini kullandı.
29 Ara 2022 - 11:27 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.