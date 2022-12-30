- 30 Ara 2022 - 10:31

Çarpmamak için manevra yaptı, hastanelik oldu

Gebze ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert İ. idaresindeki 34 ET 2186 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya çarpmamak için hamle yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Motosikletten düşen Mert İ. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Olay, polis, yaralı, sağlık, Atatürk, Gebze

30 Ara 2022 - 10:31 - Asayiş

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