- 31 Ara 2022 - 12:58

 Alkollü sürücü sulama kanalına uçtu

Kocaeli’de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attıktan sonra sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayırova istikametine seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 41 YY 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çapmanın şiddetiyle takla atan otomobil su kanalına uçtu. Yaralı sürücü B.Y. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa taşınan yaralı sürücü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yapılan incelmede sürücünün alkolü olduğu tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Darıca, eğitim, sağlık, Olay, yaralı, polis, kaza, otomobil

31 Ara 2022 - 12:58 - Asayiş

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