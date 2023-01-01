TRYP By Wyndham yeni yıla merhaba dediler

Başiskele ilçesinde bulunan, TRYP By Wyndham İzmit'in Körfez manzaralı Gala Salonunda davetliler unutamayacakları bir yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Gecede ayrıca yeni konsepti El & Alem yılbaşı gecesi düzenlenen özel etkinlikte, davetliler yeni yılın ilk dakikalarında coşkuyu ve eğlenceyi doyasıyla yaşadı. El & Alem, dünya mutfağından muhteşem lezzetleri ve sınırsız eğlencesi eşliğinde yılbaşı gecesinde misafirlerini en özel şekilde ağırladı.