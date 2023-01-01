- 01 Oca 2023 - 11:05

TRYP By Wyndham yeni yıla merhaba dediler

Başiskele'de bulunan Körfez manzaralı TRYP By Wyndham otelde El & Alem salonunda unutulmaz anlarla yeni yıla merhaba dedi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Başiskele ilçesinde bulunan, TRYP By Wyndham İzmit'in Körfez manzaralı Gala Salonunda davetliler unutamayacakları bir yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Gecede ayrıca yeni konsepti El & Alem yılbaşı gecesi düzenlenen özel etkinlikte, davetliler yeni yılın ilk dakikalarında coşkuyu ve eğlenceyi doyasıyla yaşadı. El & Alem, dünya mutfağından muhteşem lezzetleri ve sınırsız eğlencesi eşliğinde yılbaşı gecesinde misafirlerini en özel şekilde ağırladı.
# Başiskele

01 Oca 2023 - 11:05 - Yaşam

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.071.073 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emekli - Abi otelci o gece için bir gecede 500 bin TL kazanmıştır .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 13:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEKNİK HIRDAVAT

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

HİDROLİK PNÖMATİK PERSONELİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

TORNACI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ...

MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ İ...

Çalışma ekibimize katılacak Kasap, Izgaracı, Şoför arıyoruz. 

Firma adı : Mini Köşk Köfte ve Izgara salonu Telefon  : 0 538 953 46 07

SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor.  Telefon : 02623227057

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yumruklar havada uçuştu mask
Yumruklar havada uçuştu
Motosiklet sürücüsü böyle savruldu mask
Motosiklet sürücüsü böyle savruldu
Yeni yıla kaza yaparak girdiler mask
Yeni yıla kaza yaparak girdiler
Stajyer sürücü, alkollü yakalandı mask
Stajyer sürücü, alkollü yakalandı
 Kimi şarkı söyleyerek, kimi ceza yiyerek yeni yıla girdi mask
 Kimi şarkı söyleyerek, kimi ceza yiyerek yeni yıla girdi
TRYP By Wyndham yeni yıla merhaba dediler mask
TRYP By Wyndham yeni yıla merhaba dediler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL