Kimi şarkı söyleyerek, kimi ceza yiyerek yeni yıla girdi
Kocaeli’de 2023 coşkuyla karşılanırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların kimi şarkı söyleyerek yeni yıla girerken, kimi ise ceza yiyerek girdi.
Kocaeli 2023 yılına renkli görüntülerle girdi. Yılbaşı akşamı eğlenmek için dışarı çıkan vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Kimi kentin ışıltılı noktalarında fotoğraflar çekerek anılarını kayda aldı, kimi şarkı söyleyerek yeni yıla girdi. Bir vatandaşın yeni yıldan en büyük temennisinin Kocaelispor’un şampiyonluğu olması da dikkatleri çekti. Kent merkezine kurulan dilek ağacı vatandaşların ilgi odakları arasında yer aldı.
2023 pahalıya patladı
Minibüsünü baştan başa 2023 yazısıyla süsleyen bir vatandaş ise, görüşü engellediği gerekçesiyle polis ekiplerinden 427 TL ceza yedi. Öte yandan, kentin yeni yıla girdiği ilk dakikalarda havai fişek görüntüleri İzmit Körfezi’nin manzarasıyla birleşerek havadan görüntülendi.
01 Oca 2023 - 11:17 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Ceza yiyerek girenler sizden Allah razı olsun .daha çok kural ihlali yapın daha çok ceza yiyin.ekonominin bel kemiği bu cezalardan oluşuyor.cezalar fahiş artırılmalıdır
erol demirbek TÜRK - ben olsam buna ceza kesmezdim o kadar çok cezayı hak eden varken . trafik polisi sivil araçla dolaşsın bak neler görecek .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.