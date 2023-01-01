- 01 Oca 2023 - 11:24

Yeni yıla kaza yaparak girdiler

Gebze ilçesinde, yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletli hafif yaralandı.

Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 616 Sokak Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. idaresindeki 17 ADP 574 plakalı otomobil sürücüsü, kavşaktan döndüğü esnada H.A.M idaresindeki 41 ANB 203 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışanının şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Olay, Vatandaşlar, kaza, polis, otomobil, yaralı

01 Oca 2023 - 11:24 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.071.073 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emekli - Meydana gelen kazalar ekonomik katkilari buyuktur.sanayici usta tamirci parçacı servis hammadde üreticileri hepsi kazanıyor daha fazla kaza yapın sigorta şirketlerinde siz kaza yapınca primleri arttırıyor tam gaz devam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 13:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEKNİK HIRDAVAT

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

HİDROLİK PNÖMATİK PERSONELİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

TORNACI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ...

MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ İ...

Çalışma ekibimize katılacak Kasap, Izgaracı, Şoför arıyoruz. 

Firma adı : Mini Köşk Köfte ve Izgara salonu Telefon  : 0 538 953 46 07

SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor.  Telefon : 02623227057

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yumruklar havada uçuştu mask
Yumruklar havada uçuştu
Motosiklet sürücüsü böyle savruldu mask
Motosiklet sürücüsü böyle savruldu
Yeni yıla kaza yaparak girdiler mask
Yeni yıla kaza yaparak girdiler
Stajyer sürücü, alkollü yakalandı mask
Stajyer sürücü, alkollü yakalandı
 Kimi şarkı söyleyerek, kimi ceza yiyerek yeni yıla girdi mask
 Kimi şarkı söyleyerek, kimi ceza yiyerek yeni yıla girdi
TRYP By Wyndham yeni yıla merhaba dediler mask
TRYP By Wyndham yeni yıla merhaba dediler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL