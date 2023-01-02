- 02 Oca 2023 - 15:43

Yanan araca yardım etmek isteyen tıra çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'de seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Bu esnada yardım için durmaya çalışan tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Olay, Körfez ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Hereke gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AB 6900 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü H.B. ve yanında bulunan 2 kişi, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gördü. Aracı kenara çeken sürücü ve arkadaşları hemen otomobilden indi. Bu esnada otomobilin yandığını gören 34 CTZ 842 plakalı tır sürücüsü Muammer A., yardım için durmaya çalıştı. Cengiz A. idaresindeki 54 AGS 657 plakalı otomobil de duramayarak, tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürürken aracın sadece iskeleti kaldı.
Yangın ve kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi.
# sağlık, polis, Yangın, itfaiye, Olay, kaza, otomobil

02 Oca 2023 - 15:43 - Asayiş

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