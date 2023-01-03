Kaçak midye avcılığı: 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Yarımca mevkisinde yasak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipleri görünce karaya çıkan 2 kişi ile denizden kaçmaya çalışan 1 kişi, tekneyle Kirazlıyalı açıklarında yakalandı. M.S.K, M.K. ve D.K'ye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı, olayda kullanılan tekneye de el konuldu. Ayrıca, dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen D.K. hakkında adli işlem gerçekleştirildi.