Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Çiftlik Mahallesi 4069. Sokak'ta bir arkadaşıyla sohbet eden Sezai C, aralarında husumet olduğu belirtilen A.T'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Sezai C, ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.